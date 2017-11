Continuar a ler

Na formação da casa, o esloveno Luka Doncic, com 20 pontos e 10 ressaltos, foi a grande figura.



Destaque ainda, no Barcelona, para a presença de Juan Carlos Navarro, que, aos 37 anos, tornou-se o jogador com mais clássicos disputados, ao cumprir o 63.º, mais um do que outra lenda do Barça, Juan Antonio San Epifanio, conhecido como Epi.

O Barcelona acabou este domingo com a invencibilidade do Real Madrid na Liga espanhola, ao vencer no WiZink Center da capital por 84-80, em encontro da oitava jornada da prova.Adrien Moerman, com 19 pontos e cinco ressaltos, Kevin Seraphin, com 15 pontos, e Rakim Sanders, com 13, lideram o conjunto catalão, que deu o passo decisivo para o triunfo com um cesto de Thomas Huertel a 9,8 segundos do final.

Autor: Lusa