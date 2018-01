Do mal, o menos... deve ser este o sentimento dos adeptos do Barreirense. Depois de ter vencido na receção ao Terceira Basket, a formação do Barreiro mostrou boa réplica na ilha da Madeira mas foi derrotada (97-92) pelo CAB, num encontro em atraso da 13ª jornada da Liga Placard. O extremo dos madeirenses, Fábio Lima, destacou-se ao registar um duplo-duplo (21 pontos e 12 ressaltos). Ainda assim, o sabor da derrota não foi tão amargo porque a equipa da margem sul do Tejo deixou o último lugar da tabela – derrota vale um ponto – e ‘entregou-o’ ao Eléctrico, ainda que em igualdade pontual com os ponte-sorenses.

No outro desafio do dia, que antecipou a 20ª jornada, o Galitos venceu confortavelmente o Lusitânia (89-66), com o norte-americano Dominique Lee a alcançar, também ele, um duplo-duplo (16 pts e 10 r)... uma tarde com bons desempenhos individuais!

Continuar a ler

A Liga Placard regressa no próximo fim de semana com os dois grandes, Benfica e FC Porto, a disputarem uma ronda caseira com adversários das ilhas. Os encarnados recebem os açorianos do Lusitânia, enquanto os dragões medem forças com os madeirenses do CAB.

Autor: Daniel Monteiro