Primeira escolha do draft em 2016, Simmons falhou toda a temporada passada devido a lesão, mas está a começar muito bem a nova época, com médias de 15,7 pontos, 10,3 ressaltos e seis passes.Frente aos Detroit Pistons (97-86), os Sixers conseguiram o primeiro triunfo, com Joel Embiid igualmente em destaque, com 30 pontos e nove ressaltos.Os campeões Golden State Warriors conseguiram a melhor exibição da temporada, conseguindo a segunda vitória em quatro encontros, ao vencer os Dallas Mavericks, por 133-130, comandados por Stephen Curry (29 pontos), Kevin Durant (25) e Klay Thompson (21).Em grande forma continua o grego Giannis Antetokounmpo, que marcou mais 32 pontos - já leva 147 em quatro encontros - na vitória dos Milwaukee Bucks sobre os Charlotte Hornets, por 103-94.Os Bucks são segundos na Conferência Este, atrás da única equipa invicta na NBA, os Washington Wizards, que somaram o terceiro triunfo, ao vencerem os Denver Nuggets, por 109-104.