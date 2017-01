O Benfica recebeu e venceu este sábado o Maia Basket por 89-66, em duelo da 15.ª jornada do campeonato, e confirmou a manutenção da liderança do campeonato.Num encontro controlado de início ao fim pelos encarnados, vários jogadores estiveram em grande destaque, especialmente Raven Barber (16 pontos e 10 ressaltos), Marko Loncovic (15 pontos e 9 ressaltos) e Carlos Morais (11 pontos e 9 ressaltos).As águias somam agora 27 pontos no campeonato e colocam pressão no FC Porto e Galitos FC, que têm de vencer para voltar a igualar as águias no topo.

Autor: José Morgado