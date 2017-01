O Benfica recebeu e venceu o Eléctrico por 104-66, em partida da 17.ª jornada do campeonato de basquetebol. Um triunfo que permite aos encarnados isolarem-se na liderança da prova, à espera do que possa fazer hoje o V. Guimarães (iguala novamente as águias em caso de triunfo) e no domingo o FC Porto (vencendo volta ao comando da prova).Depois de um primeiro período equilibrado (20-19), o Benfica disparou no marcador, principalmente na segunda parte. Os benfiquistas Damian Hollis (16 pontos e 4 ressaltos) e Carlos Morais (17 pontos) foram decisivos para o resultado final.