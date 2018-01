Continuar a ler

No Dragão Caixa também há jornada dupla diante de equipas da mesma cidade: Angra do Heroísmo, da Ilha Terceira: o FC Porto recebe este sábado o Terceira Basket, para a Liga, e domingo o Lusitânia, para a Taça de Portugal.



"A vitória sobre o Benfica deu-nos, sem dúvida, muita motivação. É um extra de motivação para encarar os próximos jogos", disse ao site do FC Porto Ferrán Ventura

O Benfica, líder da Liga Placard, recebe em dias seguidos equipas do Barreiro (Galitos, este sábado, para a Liga, e Barreirense, este domingo, para a Taça de Portugal) e José Ricardo, o técnico, garante que o grupo está pronto, na sequência da segunda derrota do ano para o campeonato, no Dragão Caixa."Sentimo-nos bem porque estamos em primeiro e agora é manter o foco. Vamos pensar no jogo do campeonato e só depois no da Taça", assegurou à BTV.