Já o Illiabum atingiu esta Final 8 depois de ter eliminado o favorito FC Porto nos oitavos-de-final, no Dragão Caixa, através de um fantástico triplo marcado pelo sérvio Nikola Tadic no último segundo e que colocou o resultado em 78-77.Interessante será igualmente de seguir o embate entre a Oliveirense e o Vitória de Guimarães, duas equipas de valor muito semelhante e que também não querem desperdiçar a oportunidade de seguir em frente na prova.Os açorianos do Terceira Basket, único conjunto da Proliga (2.º escalão) que atingiu este ciclo, abrem a competição frente ao Galitos do Barreiro, uma das melhores formações nacionais. Já o CAB Madeira e o Lusitânia protagonizam um equilibrado duelo insular.Recorde-se que esta é a 68.ª edição da Taça de Portugal, cuja primeira edição, ainda com a designação de Taça de Honra, foi vencida na temporada de 1943/44 pela equipa lisboeta do Atlético, a qual, na final, bateu o rival Belenenses por 42-26.(Os horários ainda estão por definir face à necessidade de ajustar horários devido às transmissões televisivas)Jogo 1: Galitos do Barreiro-Terceira BasketJogo 2: CAB Madeira-Lusitânia.Jogo 3: Illiabum-BenficaJogo 4: Oliveirense-V. Guimarães.Jogo 5: Vencedor do jogo 1-Vencedor do jogo 2Jogo 6: Vencedor do jogo 3-Vencedor do jogo 4Vencedor do jogo 5-Vencedor do jogo 6