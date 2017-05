O Benfica recebeu e venceu este sábado a formação da Oliveirense, por 97-91, após prolongamento, no primeiro de cinco jogos das meias-finais do Playoff de basquetebol, disputado no Pavilhão da Luz.As águias estiveram em desvantagem durante boa parte do jogo, só passaram para a frente do marcador no início da segunda parte e acabaram por ser forçadas a disputar um prolongamento, onde a equipa orientada por Carlos Lisboa foi claramente superior. O internacional angolano Carlos Morais foi a grande figura da partida, com 24 pontos, 8 ressaltos e 5 assistências. João Soares também marcou 24 pontos e Raven Barber esteve perto do duplo-duplo, com 15 pontos e 9 assistências.O jogo 2 disputa-se já este domingo, novamente em Lisboa.

Autor: José Morgado