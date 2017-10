Benfica e FC Porto estão hoje de regresso às competições europeias. As duas equipas portuguesas realizam os jogos referentes à 2ª jornada da FIBA Europe Cup, com as águias na Dinamarca para defrontarem, no Grupo B, o Bakken Bears (17h30), enquanto os dragões estão na Finlândia para jogarem com o Kataja Basket (16h30) no Grupo C.

Psicologicamente, as duas equipas estão em estados opostos. Enquanto o Benfica segue invicto na Liga Placard, o FC Porto soma derrotas em todos os jogos. Contudo, ambas prepararam estes duelos europeus com a mesma determinação, independentemente dos resultados mais ou menos positivos que têm vindo a obter.

"Temos consciência de que temos um grande grupo. Estamos a trabalhar muito bem mas sabemos que ainda temos um longo percurso pela frente e a motivação é saber que o nosso potencial por explorar está nas nossas mãos. É isso que temos vindo a trabalhar todas as semanas e é com essa intenção que vamos à Dinamarca", disse Carlos Andrade, na BTV. Já José Ricardo, técnico do Benfica, estudou bem o adversário de hoje, que na primeira ronda perdeu na Rússia, ante o Saratov, por 76-73. "É uma equipa com muita experiência europeia, que mudou pouco em relação à época passada e que tem, por isso, rotinas coletivas sólidas, com muitas alternâncias defensivas. Ofensivamente, como tem muitos norte-americanos joga muito na base do 1x1. Estamos à espera de uma equipa competitiva, mas nós também o somos e vamos criar-lhes dificuldades", assegurou o treinador. Confiança Os resultados negativos neste início de época não abalaram a confiança dos jogadores do FC Porto, conforme referiu Sasa Borovnjak , em declarações ao Porto Canal. "Nas duas últimas semanas tivemos jogos duros e difíceis, mas os resultados menos positivos não nos retiram a confiança no nosso trabalho. Sabemos que o Kataja é uma equipa muito boa. Fizemos um bom trabalho de preparação para este jogo, procurando explorar as suas fraquezas. Acredito que podemos ganhar na Finlândia", afiançou o poste portista.

Autor: Vítor Ventura