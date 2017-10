Depois do Terceira Basket, o Lusitânia. O Benfica voltou a vencer nos Açores e derrotou os insulares por 95-89, registando agora três vitórias em outros tantos jogos no campeonato nacional. Os encarnados estiveram atrás nos dois primeiros parciais, mas depois dispararam para a vitória com contribuição decisiva de Raven Barber, com 19 pontos contabilizados.Do lado do Lustitânia destaque para Dominique Coleman, com 21 pontos registados. Apesar da derrota, a formação açoriana faz 6 pontos no campeonato, os mesmos que os líderes Oliveirense, Benfica e Illiabum, que têm menos um jogo disputado.