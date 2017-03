O Benfica recebeu e bateu a Oliveirense por 72-67, em partida da 4.ª jornada do grupo A da Liga Placard de basquetebol. Um resultado que permite ao conjunto encarnado isolar-se no segundo lugar, fugindo precisamente ao adversário deste sábado. O FC Porto, que também joga hoje, continuará na liderança independentemente do seu resultado.Na Luz, a formação de Oliveira de Azeméis entrou melhor e vencia por 9 pontos (18-27) no final do primeiro período. No entanto, as águias lograram dar a volta aos poucos, passando definitivamente para a frente a oito minutos do fim do jogo. Ainda assim, a Oliveirense não se deu por acabada e teve mesmo, nos derradeiros segundos, oportunidade para forçar o empate. Não conseguiu e Raven Barber sentenciou depois na linha de lance-livre.O base/extremo benfiquista Damian Hollis destacou-se com um duplo-duplo (16 pontos e 10 ressaltos), ao passo que do lado contrário Arnette Hallman foi o melhor elemento (17 pontos e 4 ressaltos).

Autor: João Socorro Viegas