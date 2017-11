Continuar a ler

Na equipa benfiquista destaque para o norte-americano Raven Barber, que apontou 14 pontos. Já na Ovarense, Kyle Anderson foi o melhor marcador com 22 pontos.

O Benfica venceu este sábado a Ovarense, por 83-81, em jogo da 8.ª jornada da Liga Placard, mantendo-se invicto. Ao intervalo, o resultado era de 42-34, favorável aos encarnados.Mas a Ovarense não baixou os braços e na 2.ª parte até conseguiu passar para a frente do marcador (46-47). No entanto, os comandados de José Ricardo voltaram a acelerar e a 10 minutos do final do encontro o resultado estava em 60-54.