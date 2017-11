Continuar a ler

Este sábado, na segunda ronda do Grupo C do apuramento africano, Angola defronta o Egito.





Carlos Morais foi um dos jogadores em maior evidência na vitória de Angola sobre Marrocos, por 62-56, no primeiro jogo da fase de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2019, que vai disputar-se na China.O jogador do Benfica marcou 13 pontos, capturou 3 ressaltos, distribuiu 3 assistências e fez um roubo de bola, acabando mesmo por ser eleito MVP da partida disputada em Luanda.