Carlos Morais, jogador do Benfica, voltou a ter um papel importante na caminhada de Angola rumo ao Campeonato do Mundo de 2019.Depois de na sexta-feira ter sido o MVP na vitória sobre Marrocos , este sábado voltou a ser um dos jogadores mais influentes no triunfo sobre o Egito, por 68-64. O extremo somou 12 pontos, 4 ressaltos e 2 assistências, em 26 minutos de utilização.Domingo a formação angolana defronta o Congo na terceira jornada do Grupo C.