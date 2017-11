Continuar a ler

Além de João Betinho Gomes, o poste Cláudio Fonseca, do Benfica, também volta a integrar o grupo de 12 eleitos do selecionador Mário Gomes, uma vez que está recuperado da doença (síndrome vertiginosa), que na última temporada afetou o seu rendimento desportivo.Relativamente à última convocatória, saíram Arnette Hallman e Pedro Belo."Vamos apenas convocar 12 jogadores. O período de preparação é muito curto e não se justifica a escolha de mais elementos", constatou à Lusa o selecionador Mário Gomes.A campanha do grupo C arranca já no dia 23 de novembro, data em que Portugal defronta a seleção de Chipre na primeira jornada do grupo C de pré-qualificação, recebendo posteriormente (dia 26) a congénere do Luxemburgo, em Almada.Em meados de fevereiro de 2018 disputam-se os restantes dois jogos, apurando-se para a fase seguinte o primeiro classificado de cada grupo - são três.Os 12 convocados entram em estágio no dia 19 deste mês numa unidade hoteleira da Costa da Caparica, realizando a sua preparação no Complexo de Desportos de Almada.Pedro Pinto (FC Porto), Nuno Oliveira (Benfica), Tomás Barroso (Benfica) e José Barbosa (Oliveirense).Henrique Piedade (Galitos Barreiro), José Silva (Benfica), Fábio Lima (CAB Madeira) e João Gomes (Aquila Trento, Itália).Miguel Queiroz (FC Porto), João Guerreiro (Oliveirense), Cláudio Fonseca (Benfica) e Stefan Djukic (Quimper, França).