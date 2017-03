Continuar a ler

Mas na segunda parte a história foi outra. Os Blazers, logo no terceiro período marcaram 38 pontos contra os 25 de Oklahoma, ganhando vantagem no encontro.



No 4.º período a eficácia de Russell Westbrook caiu. O base acertou apenas 6 em 15 tentativas ao cesto. A vantagem dos Blazers chegou a ser de 12 pontos mas a equipa da casa conseguiu empatar o desafio. Perto do final, Russell falhou um triplo que colocaria o jogo 122-122 e Nurkic concretizou dois lances livres. Westbrook ainda marcou dois pontos e reduziu a desvantagem para três, mas logo de seguida seria a vez de Damian Lillard de marcar dois lances livres para consumar a vitória.

Os 58 pontos de Russell Westbrook (um record pessoal) não foram suficientes para que os Oklahoma City Thunder vencessem os Portland Trail Blazers. O jogo terminou 126-121 para a equipa comandada por Damian Lillard que acabou a partida com 22 pontos.A primeira parte pertenceu aos OKC e, principalmente, ao seu base Westbrook, o senhor do triplo-duplo, que marcou 28 pontos contribuindo, assim, para que a sua equipa fosse para os balneários com uma vantagem de 67-61.