O poste internacional cabo-verdiano Edy Tavares assinou contrato com o Real Madrid até 2020, anunciou o vice-campeão espanhol, no seu site oficial.Tavares, de 25 anos, alinhava no campeonato secundário da Liga Norte-americana de Basquetebol (NBA), designada Liga NBA G, na equipa Raptors 905, depois de ter alinhado também nos Cleveland Cavaliers.O poste cabo-verdiano, que assinou contrato com o Real Madrid até ao fim da época 2019/2020, regressa ao principal campeonato de basquetebol espanhol, no qual alinhou entre 2012 e 2015, em representação do Gran Canaria.

Autor: Lusa