Após ter sido libertado pelos LA Lakers no início da semana, o espanhol José Calderón chegou a acordo com os Golden State Warriors. No entanto, o veterano base, de 35 anos, apenas foi jogador dos atuais vice-campeões da NBA, pois acabou por ser dispensado apenas duas horas depois ter sido anunciado como reforço da equipa comandada por Steve Kerr. Ainda assim, acabou por embolsar 415 mil dólares (cerca de 395 mil euros).O 'culpado' por esta reviravolta foi Kevin Durant, ou mais concretamente a lesão que o extremo sofreu esta semana e que o afasta pelo menos durante um mês. É que os Warriors, que detém o melhor registo da NBA esta época, viram-se obrigados a arranjar um substituto para o norte-americano e como os regulamentos permitem apenas 15 jogadores inscritos por equipa, alguém tinha de sair: e Calderón acabou por ser o sacrificado.Segundo a ESPN, a turma de Oakland vão agora avançar para a aquisição do extremo Matt Barnes, recentemente dispensado pelos Sacramento Kings e que, aos 36 anos, vai regressar aos Warriros, onde já jogou entre 2006 e 2008. Quando a Calderón, depois de receber os tais 395 mil euros prepara-se para assinar pelos Atlanta Hawks, atual quinto classificado da Conferência Este.