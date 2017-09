Carmelo Anthony vai ser jogador dos Oklahoma City Thunder. Segundo a ESPN, já existe acordo para a transferência do extremo dos New York Knicks para aquele conjunto da Conferência Oeste, com a formação da 'Big Apple' a receber Enes Kanter, Doug McDermott e uma escolha de 2.ª ronda do próximo draft.OKC continua assim a apostar forte para 2017/18, depois de também ter garantido Paul George (ex-Indiana Pacers), para além de já contar com o MVP da fase regular, Russell Westbrook. No caso de Carmelo, de 33 anos, será a primeira experiência fora dos Knicks, onde atuou sempre desde que entrou na NBA, em 2003.