Em Atlanta, os detentores dos título estiveram a vencer por 25 pontos, mas, a pouco mais de um minuto do fim, apenas lideravam por um, segurando o triunfo, o 42.º em 60 jogos, graças a Kyrie Irving (43 pontos) e LeBron James (38).



Irving marcou cinco triplos, em oito tentados, enquanto LeBron acertou seis de 10, sendo que Korver, Channing Frye, Derrick Williams e Richard Jefferson (todos com três acertados) e Iman Shumpert (dois) também contribuíram para o novo recorde da NBA.



Em termos coletivos, os Cleveland Cavaliers acertaram 25 de 46 'triplos' tentados, o que dá uma percentagem superior a 50 por cento (54,3).



Na equipa da casa, destaque para os 36 pontos, um novo recorde de carreira, de Tim Hardaway Jr. e os 27 pontos e 10 ressaltos de Paul Millsap.



Em relação aos outros jogos, destaque, uma vez mais, para Russell Westbrook, que falhou por uma assistência o 31.º triplo duplo da época, mas realizou mais uma enorme exibição, no desaire dos OKC na casa dos Suns (118-111).



Os campeões Cleveland Cavaliers estabeleceram esta sexta-feira um novo recorde da Liga norte-americana de basquetebol (NBA) de triplos marcados num jogo, ao acertarem 25 na vitória por 135-130 no reduto dos Atlanta Hawks.Kyle Korver, ex-jogador dos Hawks, foi o autor do 25.º triplo, que permitiu aos Cavs superarem os 24 que os Houston Rockets haviam conseguido há menos de três meses, a 16 de dezembro, face aos New Orleans Pelicans (122-100).

Autor: Lusa