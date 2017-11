Continuar a ler

LeBron James marcou 23 pontos e fez 12 assistências, com Kyle Korver a conseguir 19 dos seus 21 pontos no quarto período, permitindo aos finalistas vencidos da última temporada subir ao nono lugar da Conferência Este, com sete vitórias e outras tantas derrotas.



Os Cleveland Cavaliers recuperaram de uma desvantagem de 23 pontos para derrotarem fora os New York Knicks, por 104-101, em jogo NBA disputado na madrugada desta terça-feira em Nova Iorque.Depois de terem estado a perder por 23 pontos no terceiro período e por 15 no quarto, os Cavs conseguiram a maior recuperação da época na NBA, muito por culpa dos nove triplos conseguidos no derradeiro parcial.

Autor: Lusa