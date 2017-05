Continuar a ler

Esta foi a quinta vez consecutiva que James ultrapassou a marca dos 35 pontos neste playoff, registando atualmente a média de 34,8 pontos por jogo nesta fase a eliminar.



LeBron James, quatro vezes eleito o jogador mais valioso (MVP) da NBA, procura apurar-se pela sétima vez consecutiva para a final absoluta da NBA, ele que já se sagrou por três vezes campeão.



Ainda do lado dos Cavaliers estiveram também em destaque Kevin Love (32 pontos, mais 12 ressaltos) e Tristan Thompson (20 pontos, mais nove ressaltos), que alcançaram os melhores registos pessoais no 'tiro ao cesto' em jogos do playoff.



Do lado dos Boston Celtics, Jae Crowder e Avery Bradley, ambos com 21 pontos, repartiram o protagonismo pela equipa anfitriã.



Os Cleveland Cavaliers, atuais campeões, foram a Boston vencer os Celtics, por 117-104, no primeiro jogo da final da Conferência Este da NBA, disputado na madrugada desta quinta-feira.A formação de Cleveland voltou a ter LeBron James como o maior obreiro do nono triunfo consecutivo dos Cavs no playoff de Este, contribuindo com 38 pontos para o triunfo em Boston, adicionando nas estatísticas pessoais mais nove ressaltos e sete assistências.

Autor: Lusa