Continuar a ler

Nos Cavs, que procuram a terceira final consecutiva, dois jogadores foram fundamentais para esta vitória folgada: Kyrie Irving, com 42 pontos, e LeBron James, com 34.Ainda na equipa anfitriã, mais um jogador registou dois dígitos no lançamento ao cesto, Kevin Love, que acabou o encontro com 17 pontos, mais 17 ressaltos.Pelos Celtics, o protagonismo foi repartido por Avery Bradley (19 pontos), Jae Crowder 18, mais oito ressaltos), Al Horford (16) e Kelly Olynyk (15).