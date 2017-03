Os Boston Celtics bateram os campeões Cleveland Cavaliers 103-99, num jogo resolvido apenas nos últimos segundos e graças ao acerto de Isaiah Thomas e Jae Crowder na linha de lance livre. Apesar da derrota, os Cavaliers permanecem na primeira posição da conferência.

O último minuto foi, aliás, de loucos. A 58 segundos do final, um triplo de Kyle Korver colocou os Cavaliers a vencer por 1, mas na jogada seguinte, os Celtics responderam também de três pontos, por Isaiah Thomas. Depois, foi a vez de Kyrie Irving empatar o jogo a 99 pontos. A partir daí, foi o tal acerto da linha de lance livre a fazer a diferença.

Boston contou com o seu base Isaiah Thomas a grande nível, acabando o jogo com 31 pontos, 5 assistências e 2 ressaltos. No lado dos Cavaliers, Lebron James registou um triplo-duplo, com 28 pontos, 13 ressaltos e 10 assistências.

Noutros jogos da madrugada, destaque também para a vitória dos San Antonio Spurs sobre os Indiana Pacers, por 100-99. Kawhi Leonard terminou com 31 pontos e 10 ressaltos. No lado dos Pacers, o jogador em destaque foi Paul George, com 22 pontos e 6 ressaltos.

Com esta derrota, a equipa de Indiana mantém-se no sexto posto da Conferência Este. Já os Spurs reforçaram o segundo lugar na Conferência Oeste, atrás dos Golden State Warriors.