O triplo de Bradley, quando o encontro estava empatado a 108, culminou uma excelente recuperação dos Celtics, que chegaram a estar a perder por 21 pontos no terceiro período.Sem Thomas, lesionado na anca, Marcus Smart cotou-se como o melhor da equipa do estado de Massachusetts, com 27 pontos, mais sete do que os conseguidos por Avery Braley.Os campeões já não perdiam qualquer encontro nos playoffs desde a final do ano passado, em que recuperaram de um 3-1 para conquistar o título com um triunfo por 4-3 sobre os Golden State Warriors, tendo já eliminado esta temporada os Indiana Pacers e os Toronto Raptors, ambos por 4-0.LeBron James teve uma das piores noites da sua carreira na segunda fase, ao marcar apenas 11 pontos, além de ter perdido seis vezes a bola.Kyrie Irving acabou por ser o melhor marcador dos Cavs, com 29 pontos, enquanto Kevin Love conseguiu 28.O quarto encontro da final de Este disputa-se esta terça-feira, novamente em Cleveland.