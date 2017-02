Continuar a ler



- Compra da pulseira '#DesafiaOsTeusLimites', por 1 euro (valor reverte na totalidade para esta causa.

- Participação no concurso de lances livres, com uma inscrição simbólica no valor de 1euro (prémio uma viagem para assistir a jogo dos NY Knicks, no Madison Square Garden), a reverter na totalidade para esta causa.

- Participação no torneio de 3x3 que vai decorrer na Decathlon Alfragide no dia 16, entre as 17 e as 21horas. O valor da inscrição será de 3 euros por equipa (1 euro por participante) e reverterá na totalidade para esta causa.

- Compra do bilhete especial para o 'Slam Dunk da Bounce', válido nos dias 16 e 17 de fevereiro, entre as 15 e as 19 horas, para grupos com um mínimo de 10 pessoas, que terá o valor de 5 euros, por pessoa, e inclui 30 minutos na zona dos afundanços - 1 euro reverterá a favor desta causa.



A entrada para a Noite All Star do Alegro Alfragide é gratuita! Para tal, basta inscrever-se no Balcão de Informações do Alegro Alfragide (limitado à lotação da sala).

Durante a semana, de 11 a 18 de fevereiro, a Praça Principal do Alegro Alfragide será transformada num campo de basquetebol com atividades a pensar nos adeptos da modalidade e iniciativas que visam a sensibilização da população em geral para os desafios, físicos e financeiros, daqueles que jogam em cadeira de rodas.E são três as formas de contribuir. A saber: