Aos 35 anos, e depois de três títulos da NBA nos Miami Heat, em 2006, 2012 e 2013 - os dois últimos com LeBron James, que reencontra em Cleveland -, Wade deixa os Bulls ao fim de apenas uma temporada em Chicago, onde marcou uma média de 18,3 pontos por jogo."Não há melhor sítio para estar neste momento para continuar a jogar e competir ao mais alto nível. Os Cavaliers acreditam nos meus talentos e no que posso trazer para um candidato ao título como jogador e como líder", atirou o jogador, que destacou ainda assim o sonho cumprido de representar os Bulls, a equipa da sua cidade natal.Wade foi escolhido por 12 vezes para a equipa 'All Star' da NBA, em 14 temporadas como profissional, e ganhou um ouro olímpico, em Pequim'2008, e a medalha de bronze nos Jogos de Atenas, em 2004.