Bogut fraturou uma perna na segunda-feira durante a sua estreia pelos atuais campeões. Menos de um minuto depois ter entrado em campo com a camisola dos 'Cavs', o poste australiano chocou com Okaro White, dos Miami Heat, e teve de sair para os balneários, confirmando-se posteriormente a fratura.Antes de ser colega de equipa de Lebron James, Bogut representou os Milwaukee Bucks, Golden State Warriors e Dallas Mavericks.O Cavaliers perderam o jogador australiano, mas já podem contar com o base J.R. Smith, que estava ausente desde dezembro do ano passado devido a uma fratura no polegar direito.