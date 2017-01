Continuar a ler

O comissário da NBA reconheceu que o México "é um mercado interessante, com vinte milhões de pessoas", insistindo que a hipótese será avaliada pelos responsáveis norte-americanos.



"Não está nos nossos planos no curto prazo. Para já, vamos analisar em que aspetos a criação de uma equipa no México pode beneficiar a NBA. Mais do que contar com 20 milhões de habitantes, o México tem interesse em ser uma porta de entrada para a América Latina", reconheceu Adam Silver.



Se não está nos planos imediatos uma equipa mexicana, a NBA quer promover mais jogos da fase regular no país da América Central, bem como organizar torneios de preparação na pré-temporada.



O jogo de sábado, em que os Phoenix Suns venceram os San Antonio Spurs, por 108-105, teve 20.532 espetadores nas bancadas, um recorde para um jogo da NBA no México. O comissário da NBA reconheceu que o México "é um mercado interessante, com vinte milhões de pessoas", insistindo que a hipótese será avaliada pelos responsáveis norte-americanos."Não está nos nossos planos no curto prazo. Para já, vamos analisar em que aspetos a criação de uma equipa no México pode beneficiar a NBA. Mais do que contar com 20 milhões de habitantes, o México tem interesse em ser uma porta de entrada para a América Latina", reconheceu Adam Silver.Se não está nos planos imediatos uma equipa mexicana, a NBA quer promover mais jogos da fase regular no país da América Central, bem como organizar torneios de preparação na pré-temporada.O jogo de sábado, em que os Phoenix Suns venceram os San Antonio Spurs, por 108-105, teve 20.532 espetadores nas bancadas, um recorde para um jogo da NBA no México.

Adam Silver, comissário da Liga Norte-americana de Basquetebol, admitiu no sábado que a NBA pode vir a acolher uma equipa mexicana, à margem do jogo entre os Phoenix Suns e os San Antonio Spurs, na Cidade do México."A criação de um 'franchise' no México é uma possibilidade que vamos estudar", respondeu Adam Silver, quando questionado sobre uma notícia lançada pelo site na internet do canal televisivo ESPN.

Autor: Lusa