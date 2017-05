Quatro equipas iniciam hoje a corrida pela presença na final do playoff da Liga Placard. Benfica e Oliveirense, na Luz, e FC Porto e V. Guimarães, no Dragão Caixa, ambos às 15 horas, vão tentar ganhar vantagem na semifinal, que se decide à melhor de 5 jogos.

Se avaliarmos os duelos desta época entre Benfica e Oliveirense, a equipa de Carlos Lisboa está em desvantagem, uma vez que em 4 apenas venceu um. Mas Nuno Ferreira, treinador adjunto das águias, desvaloriza o registo negativo. "No playoff a história dos jogos é diferente. Temos de estar focados no primeiro encontro, uma vez que nas segundas partidas surgem estratégias diferentes", disse, na BTV.

O técnico José Ricardo, por sua vez, reconhece as dificuldades que vai encontrar mas garante que a Oliveirense chega à Luz com ambição. "Espero dois jogos competitivos e equilibrados, como foram os anteriores. Reconheço que os jogos no playoff são diferentes, mas do ponto de vista anímico a equipa vai motivada pelos três triunfos."

Já o campeão FC Porto também não espera facilidades diante dos vimaranenses. "O Vitória tem um dos plantéis mais profundos do campeonato. Sabemos que pode criar-nos dificuldades, mas temo-nos preparado bem para vencer", afiançou o poste Miguel Queiroz ao site do clube.