Benfica e FC Porto vão tentar sorrir hoje, na estreia na fase de grupos da FIBA Europe Cup. Os azuis e brancos, inseridos no Grupo C, deslocam-se (19h30) ao terreno dos montenegrinos do Mornar Bar; o campeão nacional, por sua vez, recebe (às 17h30) a formação lituana do Nevezis, no Grupo B."Eles são uma equipa tipicamente lituana. Têm muitos lançadores e, por isso, são fortíssimos no jogo exterior. Para além de apresentarem bons índices de finalização na linha de 3 pontos, também jogam com grande rapidez e velocidade. É uma equipa forte nos bloqueios, que altera constantemente os seus processos ao longo do jogo, principalmente os defensivos", destacou a Record o treinador das águias, José Ricardo, salientando a importância de jogar no campo todo. "Eles têm muitos jogadores novos mas já contam com alguns jogos de dificuldade esta temporada, já criaram rotinas. É determinante não afunilarmos o jogo e tentarmos jogar em campo inteiro. Da mesma forma que teremos de aproveitar ao máximo todas as transições", realçou ainda o técnico, de 51 anos.Mais a Norte, o FC Porto pretende que versão europeia seja diferente da versão do campeonato. Os dragões querem esquecer os dois últimos desaires na Liga Placard (Illiabum e Oliveirense) e alcançar uma vitória importante em casa do Mornar. Mas, para isso, terão que emendar os erros cometidos nos jogos anteriores. "O que temos de mudar em relação ao último jogo é o nosso comportamento na defesa. Foi aí que penso que não estivemos bem e que temos de mudar neste próximo jogo. Temos de estar mais concentrados e não permitir tantos lançamentos ao adversário", disse o norte-americano Will Hanley ao Porto Canal, demonstrando conhecer o adversário. "Só pensamos em ganhar. Sabemos que vamos defrontar uma boa equipa, uma das melhores de Montenegro. Defrontei-os na época passada e jogaram muito bem. Nesta temporada mudaram alguns jogadores, mas penso que continuam a ser fortes", enalteceu o poste dos azuis e brancos.

Autores: D.M.