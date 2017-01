Continuar a ler

O alemão, que espera "cumprir 20 anos nos Mavericks", agradeceu o apoio dos adeptos mexicanos e a forma como receberam a NBA.



O treinador da equipa de Dallas, Rick Carlisle, também se mostrou surpreendido com a atmosfera vivida durante a partida e com a grande quantidade de adeptos presentes na Arena Cidade do México, ainda que não tenha tido lotação esgotada.

O veterano alemão Dirk Nowitzki, dos Dallas Mavericks, disse que espera jogar as duas próximas temporadas para completar 20 anos na sua equipa e na NBA, algo que para ele será uma conquista importante."É muito importante ter jogado tanto tempo com os Mavericks [18 temporadas]. Temos tido bons e maus momentos e tem sido uma viagem inesquecível", comentou Nowitzki na conferência de imprensa que ocorreu após o triunfo da equipa sobre os Phoenix Suns, por 113-108, na Cidade do México.

Autor: Lusa