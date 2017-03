Continuar a ler

Entretanto, a 1ª jornada deste Grupo A, que integra as equipas que terminaram a fase regular nos seis primeiros lugares e que estão automaticamente apuradas para o playoff, inicia-se já hoje, com a realização de duas partidas: Benfica-Galitos e V. Guimarães-Illiabum.



Na Luz, o Benfica recebe uma equipa que se apresenta reforçada com o extremo norte-americano de 24 anos, Khyle Marshall, enquanto Carlos Lisboa poderá apresentar o regressado Cláudio Fonseca, que na última época jogou em Espanha.



Dose dupla



O FC Porto inicia amanhã, em Oliveira de Azeméis, a defesa do primeiro lugar do Grupo A no arranque da segunda fase da Liga Placard, defrontando a Oliveirense, equipa que chegou a liderar a primeira fase e que acabou por ser relegada para a 4ª posição na última jornada, embora com os mesmo pontos do 3º classificado, o V. de Guimarães."Este jogo com a Oliveirense vem na melhor altura. Se pudesse tinha jogado logo no dia seguinte ao jogo da Taça, porque era melhor maneira de deitar para trás das costas um mau resultado", disse no Porto Canal, Miguel Miranda, referindo-se à eliminação da equipa portista da Taça de Portugal, pelo Illiabum.

Autor: Vítor Ventura