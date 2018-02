Continuar a ler

Portugal integra o Grupo C e soma uma vitória (Luxemburgo) e uma derrota (Chipre). Mário Gomes, selecionador nacional, convocou os seguintes 12 jogadores: bases – Miguel Maria Cardoso (V. Guimarães), Tomás Barroso e Nuno Oliveira (Benfica) e José Barbosa (Oliveirense); extremos – João Soares e José Silva (Benfica), Fábio Lima (CAB Madeira) e Betinho Gomes (Aquila Trento, de Itália); postes – Miguel Queiroz (FC Porto), João Guerreiro (Oliveirense), Cláudio Fonseca (Benfica) e Stefan Djukic (Quimper, França).Portugal integra o Grupo C e soma uma vitória (Luxemburgo) e uma derrota (Chipre).

A chamada do base Miguel Maria Cardoso (V. Guimarães) e do extremo do Benfica João Soares constituem as duas novidades da lista de convocados para o jogo frente ao Chipre, no próximo dia 25 , no Pavilhão Multiusos de Sines (16 horas) e referente à fase de pré-qualificação para o Eurobasket’2021.Os dois jogadores, que estiveram em bom nível na recente final-four da Taça Hugo dos Santos, rendem Henrique Piedade (Galitos) e Pedro Pinto (FC Porto) e vão integrar o estágio de preparação da partida com a seleção cipriota, que se inicia domingo à noite, na cidade de Sines.

