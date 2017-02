Continuar a ler

A competição criada pela FPB na época 2009/10 regressa este ano ao formato de final 8 e conta com a participação das sete primeiras equipas classificadas no fim da 1ª volta da fase regular, mais o Sampaense, na qualidade de clube organizador.Para além do FC Porto, também o Benfica se apresenta como favorito, tendo em conta não só o seu historial na prova – quatro títulos em sete edições – como a hegemonia que a equipa da Luz tem exercido nos últimos anos, supremacia essa quebrada justamente pelo FC Porto na temporada passada, que venceu o campeonato e a Taça Hugo dos Santos, após uma final emocionante. Que foi ganha por apenas um ponto de diferença (69-68) e mesmo assim só depois de o árbitro Sérgio Silva ter recorrido às imagens da TV, em plena tribuna de imprensa, para analisar o último lançamento de Carlos Andrade.E o Benfica é precisamente o primeiro, entre os principais candidatos, a entrar em ação, defrontando às 19 horas o Sampaense, que é último na Liga Placard. Mas o treinador adjunto Carlos Seixas não espera facilidades . "O Sampaense trocou um jogador, o melhor marcador deles, que nos causou muitos problemas na Luz, e recrutou um norte-americano muito forte, principalmente no jogo exterior. Preparámo-nos física, tática e mentalmente para que tudo corra bem", disse.Satisfeito por a prova voltar a reunir oito equipas, o treinador do FC Porto, Moncho López, não deixa, contudo, de tecer algumas críticas ao calendário da final 8. "Concordo com o regresso às oito equipas na decisão da Taça Hugo dos Santos. Agora, do que não gosto é de ter de jogar no último jogo dos quartos-de-final na véspera das meias-finais. O primeiro da fase regular deveria ser premiado com um jogo na 1ª jornada [hoje]. Assim seremos a equipa, juntamente com o Illiabum (n.d.r.: adversário na 1ª partida), com menos tempo de descanso", salientou.Mas há outras equipas com naturais ambições nesta prova, que prima pelo equilíbrio – em sete edições, quatro finais registam diferenças de um ou dois pontos [ver quadro] –, e aqui surge a Oliveirense como a principal candidata. Divide o 2º lugar da Liga com o Benfica, a um ponto do FC Porto. Ambição que o treinador José Ricardo assume. "A Oliveirense tem grandes expectativas. Estamos focados no 1º jogo com o Vitória de Guimarães. Só podemos pensar em algo mais se ultrapassarmos essa equipa, que no passado fim de semana teve connosco um confronto muito disputado", sublinhou o treinador da Oliveirense.Também V. Guimarães, Galitos F C e Illiabum já deram provas na presente edição da Liga Placard que podem surpreender qualquer um dos três primeiros classificados do campeonato .