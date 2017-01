Continuar a ler

Enes Kanter, habitual suplente, é o terceiro melhor marcador do conjunto de Oklahoma City e é considerado um dos favoritos a vencer o prémio para melhor sexto homem da fase regular.



"É duro, especialmente por ter acontecido como aconteceu. Penso que é uma infelicidade, mas ele é um homem forte e vai voltar melhor", disse Westbrook, a grande estrela dos Thunder.



Esta lesão ensombrou o triunfo dos Thunder sobre os Mavericks, por 109-98, com mais uma grande exibição de Russel Westbrook, melhor marcador da NBA, que apontou 45 pontos.





Enes Kanter, habitual suplente, é o terceiro melhor marcador do conjunto de Oklahoma City e é considerado um dos favoritos a vencer o prémio para melhor sexto homem da fase regular."É duro, especialmente por ter acontecido como aconteceu. Penso que é uma infelicidade, mas ele é um homem forte e vai voltar melhor", disse Westbrook, a grande estrela dos Thunder.Esta lesão ensombrou o triunfo dos Thunder sobre os Mavericks, por 109-98, com mais uma grande exibição de Russel Westbrook, melhor marcador da NBA, que apontou 45 pontos.

O basquetebolista turco Enes Kanter fraturou na quinta-feira o braço direito, quando, frustrado, bateu numa cadeira durante o encontro entre os Oklahoma City Thunder e os Dallas Mavericks.Num desconto de tempo, durante o segundo período do encontro, o poste dos Thunder, claramente enervado, deu um murro numa cadeira, com a equipa a confirmar a fratura do antebraço, que o deve afastar da competição cerca de dois meses.

Autor: Lusa