Bogut tinha entrado no início do segundo período quando colidiu com Okaro White e já não conseguiu prosseguir no jogo, que terminou com a vitória dos Miami Heat, por 106-98."Aconteceu tudo muito rápido. As adversidades são como as ondas: vão e vêm. Foi o que aconteceu com Bogut", comentou o colega de equipa Kyrie Irving, que há dois anos fraturou um joelho, na final da NBA, que os Cavaliers perderam para os Golden State Warriors.No que respeita ao jogo, Dion Waiters (29 pontos e cinco assistências) e Goran Dragic (21 pontos e seis assistências) foram os principais obreiros do triunfo dos Heat.Pelo lado dos Cavaliers, de nada valeram as exibições de Kyrie Irving (32 pontos e sete ressaltos) e LeBron James (30 pontos, 17 ressaltos e seis assistências).