Também no concurso de triplos, Klay Thompson, dos Golden State Warriors, tido como um dos principais candidatos à vitória, foi eliminado precocemente, tendo sido decidido, a favor de Eric Gordon, no duelo com Kyrie Irving, dos Cleveland Cavaliers.Kristaps Porzingis, dos New York Knicks, foi o vencedor da gincana de habilidades, ao derrotar na final Gordon Hayward, dos Utah Jazz.O fim de semana All Star termina hoje, com o embate entre as seleções das conferências este e oeste.