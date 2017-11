Continuar a ler

Só assim foi possível atenuar a diferença entre a seleção portuguesa e a congénere grega, atual 20ª classificada do ranking da FIBA, quarta classificada no último Europeu e, em teoria, o conjunto mais forte do grupo D.



Portugal entrou mal no jogo, mas rapidamente encontrou o seu ritmo, obrigando as jogadoras helénicas a jogarem de forma mais desconfortável, face à intensa pressão defensiva das portuguesas em todo o campo.



A meio do segundo período, Portugal reduziu a diferença para apenas três pontos (27-24) e a Grécia tremeu, mas não cedeu.



A equipa das quinas continuou a sua epopeia de combatividade durante a segunda parte e obrigou as gregas a não facilitarem, para conseguiram festejar a sua primeira vitória na prova.



A poste Sofia da Silva acabou por ser a melhor basquetebolista nacional, ao registar 18 pontos, cinco assistências e três roubos de bola.



Na próxima jornada, agendada para quarta-feira, Portugal vai a Telavive defrontar a congénere da Israel.



Jogo realizado no Complexo Municipal de Desportos de Almada.



Portugal-Grécia: 60-66.



Ao intervalo: 25-37.



Sob arbitragem de Haydn Jones (Gibraltar) e Goran Sljivic (Aústria), as equipas alinharam e marcaram:



- Portugal: Michelle Brandão (4), Catarina Neves (3), Daniela Domingues (12), Lavínia da Silva (2) e Sofia da Silva (18). Jogaram ainda: Maria João Correia (4), Inês Viana (7), Josephine Filipe (10), Carolina Gonçalves, Rosinha Rosário e Emília Ferreira.



Treinador: Ricardo Vasconcelos



Grécia: Edvokia Stamati (11), Angeliki Nikolopoulou (7), Artemis Spanou (9), Anna Spyridopoulou (14) e Styliani Kaltsidou (15). Jogaram ainda: Olga Chatzinikolaou (5), Evanthia Maltsi, Eleanna Christinaki (2), Aikaterina Sotiriou (3), Lolita Lymoura e Elena Tsineke.



Treinador: Konstantinos Karamidas.



Marcha do marcador: 11-22 (10 minutos), 25-37 (intervalo), 42-54 (30) e 60-66 (final do jogo).



A seleção feminina portuguesa cedeu este sábado perante a Grécia, por 66-60, no jogo inaugural do grupo D da fase de qualificação para o Eurobasket de 2019, disputado no Complexo dos Desportos de Almada.O pavilhão almadense registou uma boa casa para apoiar as jovens basquetebolistas lusas, que foram umas autênticas guerreiras na forma como defenderam e lutaram até à exaustão pela conquista de todas as posses de bola.

Autor: Lusa