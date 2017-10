Continuar a ler

As campeãs nacionais conseguiram manter um relativo equilíbrio até ao intervalo, mas, ao somarem um parcial de 26-4 no recomeço, as italianas do Virtus descolaram no marcador e aniquilaram as jogadoras lusas, nitidamente inferiores.Com uma péssima percentagem de lançamentos de campo, apenas 24% (12/50), o GDESSA caiu pique durante a segunda parte, altura em que sofreu um parcial de 39-17.A norte-americana Payne, com 16 pontos e oito ressaltos, foi a jogadora mais valiosa da equipa lusa, enquanto no Virtus Eirene brilhou a também norte-americana Hamby, com 24 pontos e três ressaltos.No outro embate da segunda jornada do grupo H, as húngaras do Szekszard foram à República Checa bater o Nymburk por 86-69.Agora, na terceira jornada da prova, agendada para o dia 25, o conjunto do Barreiro desloca-se à Hungria para defrontar o Szekszard.: 37-28.Bernard Vassallo (Malta), Stavri Bello (Albânia) e Sinem Tetik (Turquia), as equipas alinharam e marcaram:: Chiara Consolini (7), Madalena Gorini (5), Dearica Hamby (24), Jessica Kuster (10) e Astou Gueye (14). Jogaram ainda: Lia Valerio, Alessandra Formica (12), Agnese Soli, Maria Micolli (2), Beatrice Stroscio, Giorgia Rimi e Giulia Bongiorno (2).: Giovanni Gebbia.: Leonor Serranho, Márcia Costa (11), Ashli Payne (16), Emília Ferreira (8) e Catrina Green (2). Jogaram ainda: Eliana Cabral (4), Maianca Umabano (4), Joana Rebelo, Ana Jesus e Joana Bernardeco.: João Cardoso.: 22-14 (10 minutos), 37-28 (20), 63-32 (30) e 76-45 (final do jogo).: cerca de 1.500 espetadores.