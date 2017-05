O FC Porto abriu este sábado da melhor forma as meias-finais do playoff do campeonato nacional de basquetebol, ao bater, no Dragão Caixa, o V. Guimarães por 80-69. Num encontro no qual entrava como favorita, a equipa de Moncho López rapidamente mostrou ao que ia, abrindo ao intervalo uma vantagem de 8 pontos, que acabaria por gerir até final - chegou a ter uma diferença de 21 pontos no terceiro parcial.No plano individual, Nicholas Washburn acabou por ser o elemento em destaque, ao fazer 16 pontos e 11 ressaltos, ao passo que Brad Tinsley ficou também ele perto do duplo-duplo, ao assinar 18 pontos e 9 assistências. Do lado minhoto, Nebojsa Dukity (12) e Miljan Rakic (11) foram os únicos jogadores a atingir os dois dígitos em termos pontuais.Domingo, pelas 20.30, novamente no Dragão Caixa, disputa-se o jogo 2 desta série.

Autor: Fábio Lima