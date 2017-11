Ao terceiro jogo caseiro, o FC Porto somou finalmente o primeiro triunfo no campeonato nacional de basquetebol. A primeira 'vítima' foi o Galitos, que saiu do Dragão derrotado por 83-67, permitindo aos portistas passar a somar 9 pontos, ainda a meio da tabela, no 6.º posto - a 2 do Terceira Basket.Uma vitória clara dos dragões, com William Hanley a ser o grande destaque, com 19 pontos e uns impressionantes 17 ressaltos. Ainda nos dragões, mas menos 'fulgorante', Sasa Borovnjak evidenciou-se no aspeto da finalização, com 18 pontos. Quanto aos homens do Barreiro, quatro jogadores conseguiram chegar aos dois dígitos em termos pontuais, com Bojan Petrovic a ser o mais assertivo, com 15.Consulte os resultados e classificação

Autor: Fábio Lima