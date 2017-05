Continuar a ler

No encontro decisivo, o Fenerbahçe esteve quase sempre na frente e o Olympiacos resistiu até aos 49-44 (25.30 minutos), mas a superior qualidade técnica dos turcos e alguma quebra física dos gregos cavaram diferenças crescentes, que no fim se cifraram em 16 pontos.O primeiro título europeu para o país teve fraco contributo dos jogadores turcos que, no total, entre os dois, cumpriram 2.24 minutos de jogo, já com o desafio decidido.Kalinic e Bogdanovic, ambos com 17 pontos, foram os melhores marcadores do Fenerbahçe, enquanto Birch apontou 14 para o Olympiacos, que tem três títulos europeus no palmarés.No jogo para atribuição do terceiro lugar, o CSKA Moscovo venceu o Real Madrid, por igualmente expressivo 94-70.