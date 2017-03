O pavilhão do Algarve, integrado na Feira Internacional de Lisboa (FIL), serviu ontem de palco para a apresentação dos muitos eventos desportivos e culturais do concelho de Albufeira, que acolhe entre 6 e 11 de abril a Festa do Basquetebol, um evento ímpar no nosso país. Mário Gomes, selecionador e diretor técnico nacional, será o responsável pela parte competitiva, tendo ainda outras funções, numa parceria que conta com outras entidades, como a CMA, Federação (FPB), Associação do Algarve (ABA) e Região de Turismo do Algarve (RTA).

"Estar aqui é um dever do ofício. Esta festa é um marco na nossa atividade anual e o de maior impacto organizado pela FPB, pelo que não vão ser defraudadas as expectativas. Espera-se que seja, fundamentalmente, um momento de confraternização, encontro das pessoas e famílias ligadas ao basquetebol", revelou Mário Gomes.

A Festa do Basquetebol promete um programa diversificado, com a realização, por exemplo, do AllStar Game (9 de abril), sendo de destacar, também, as ações de formação para treinadores e árbitros. "Temos também uma formação para promover o Plano Nacional de Ética Desportiva dirigida aos pais e encarregados de educação. Antigos treinadores e nomes de referência, como Emílio Barreto, Olívio Coelho, Jorge Adelino e Dimas Pinto, vão ajudar nesta tarefa", considerou Mário Gomes. O técnico terá ainda a missão de descobrir novos valores: "Vamos observar a miudagem dos sub-14 e sub-16, pois irão estar ali todos os que têm potencial para integrar as Seleções Nacionais. Será como pôr a escrita em dia", destacou. Refira-se, ainda, que vai ser realizado um estudo pela Faculdade de Motricidade Humana (FMH) sobre a aptidão física e funcional dos sub-14 para a prática da modalidade. "Toda a informação é muito útil para nós treinadores, que, assim, poderemos avaliar o grau de maturação dos jovens", sustentou Mário Gomes. Na apresentação, estiveram também os presidentes Carlos Silva e Sousa (Câmara Municipal de Albufeira), Eduardo Cruz (ABA), Manuel Fernandes (FPB) e Desidério Silva (RTA).

Autor: Alexandre Reis