A Federação Internacional (FIBA) e a Euroliga divergem muitas vezes, mas agora o motivo é a calendarização. As datas dos jogos de qualificação para o Mundial de 2019 foram fixadas pela FIBA. Acontece que há dois dias em que os compromissos da Euroliga (definidos posteriormente) interferem com os jogos das seleções.



Neste sentido, os presidentes de seis federações europeias (turca, grega, alemã, italiana, espanhola e russa) reuniram-se e informaram que vão convocar os seus atletas, pedindo à mais importante competição europeia de clubes que altere as datas das tais duas jornadas. É que estas federações representam 13 dos 16 clubes presentes na Euroliga e, se não houver consenso, os jogadores terão de decidir entre representar a sua equipa ou o país...

D.M.