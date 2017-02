Continuar a ler

Numa primeira fase, esta relação com os consumidores vai centrar-se no Campeonato Mundial de Basquetebol, que será em disputado em 2019, em 8 cidades da China.

O anúncio vem consolidar o papel da Nike como fornecedor e como parceiro estratégico da FIBA com o objetivo de fomentar o crescimento do basquetebol em todo o mundo. Para além do Campeonato Mundial de Basquetebol, a Nike será detentora também dos direitos de marketing para todos os eventos da FIBA.Como parte do novo acordo, as duas organizações vão promover o desporto através de ações de comunicação e marketing e através do envolvimento de jogadores e embaixadores de topo.