O líder da federação foi ao baú da memória para recordar o papel de Carnide, bairro lisboeta onde a nova sede federativa foi inaugurada e que albergou um clube que já conquistou sete títulos nacionais do principal escalão."É o quarto clube português com mais títulos conquistados, daí a responsabilidade que tem neste processo", gracejou Manuel Fernandes.De acordo com o presidente da FPB, esta sede "foi o sonho de muitos presidentes que já passaram pela federação", entre os quais o seu "antecessor Mário Saldanha, que tanto lutou por ter uma nova sede durante os seus mandatos"."Mas, por diversas razões, só agora conseguimos ter uma nova sede. Mudámos para um espaço mais moderno e acolhedor, que nos ajudará a projetar um pensamento virado para o futuro", concluiu o líder federativo.Como é seu timbre, o antecessor Mário Saldanha foi contundente ao apontar as razões da demora a inauguração do novo edifício federativo."Durante os dois mandatos de Fernando Seara como presidente da Câmara de Sintra, foi-nos prometido a cedência de instalações para a sede da FPB e isso nunca foi cumprido", disse.O ex-líder da federação, que cumpriu cinco mandatos como presidente da FPB, frisou ainda "que este é o 'timing' certo para a existência de uma nova sede, até porque as antigas instalações situadas na rua da Madalena, na baixa de Lisboa, já eram inadequadas há muito tempo"."Ter uma nova sede foi uma das grandes lutas dos meus últimos mandatos", finalizou.Por seu lado, o secretário de Estado da Juventude e Desporto vincou que ser "uma honra poder estar presente" na cerimónia."A Federação Portuguesa de Basquetebol tem uma grande importância no nosso país. Até pela parceria que tem desenvolvido com a SED no âmbito do desenvolvimento do desporto escolar. E que venham mais 90 anos de existência para a federação de basquetebol", concluiu João Paulo Rebelo.A primeira sede da FPB foi inaugurada em 1927, na cidade do Porto, na rua do Clube Fluvial Portuense.A partir de 1934 mudou-se para a cidade de Lisboa, ocupando provisoriamente as instalações do Ateneu Comercial de Lisboa. A sede federativa, morou ainda na rua da Sociedade Farmacêutica, na rua da Madalena, rumando agora à rua Padre Américo, na freguesia de Carnide.