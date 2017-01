Continuar a ler

Para este duelo com a equipa do Funchal, o técnico André Martins já vai poder contar com o base norte-americano, Jarred Jackson. "É muito importante para a equipa, embora um dos nossos segredos seja o coletivo", reconhece Miguel Minhava.



CAB com jornada dupla



Para interromper esta série do Galitos, de oito jogos consecutivos a vencer, surge no Barreiro o CAB Madeira, que para além da partida de hoje, no Pavilhão Luís Carvalho, tem ainda amanhã outro compromisso, desta vez frente à Oliveirense, em jogo em atraso referente à 13ª jornada.



"Vamos defrontar duas das equipas mais competitivas do campeonato. Galitos e Oliveirense têm demonstrado um nível competitivo muito elevado, presente na forma coletiva como gerem a posse de bole a na agressividade defensiva que colocam", destacou o técnico dos insulares, João Paulo Silva.



O comandante surpresa da Liga Placard, a equipa do Galitos FC, procura hoje alcançar a oitava vitória consecutiva, na receção ao CAB Madeira, em jogo da 14ª jornada.A formação sediada no Barreiro soma, apenas, duas derrotas em 13 jornadas e daí a surpreendente posição que ocupa na classificação, a qual vai tentar manter hoje, conforme adiantou o capitão do Galitos, Miguel Minhava. "Ninguém esperava isto, apesar de acreditarmos naquilo que fazemos, mas era difícil de imaginar. Agora vamos defrontar o CAB Madeira, que é uma equipa com muito talento, que faz pontos com facilidade. Teremos de fazer o que realizámos na Madeira, baixando a pontuação deles. Se o conseguirmos, ficaremos mais perto da vitória, para mais jogando em casa, onde somos invencíveis", sublinhou o extremo/base, em declarações ao site da Federação Portuguesa (FPB).

Autor: Vítor Ventura