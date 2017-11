O GDESSA Barreiro perdeu esta quinta-feira por 80-69 em casa das checas do Nymburk, em jogo da quarta jornada do grupo H da Eurocup feminina.A derrota deixa as campeãs nacionais no quarto e último lugar do grupo H, com uma vitória e três derrotas e com os mesmos cinco pontos do que o Nymburk, numa série liderada pelas italianas do Virtus Eirene, com oito pontos.Na próxima jornada do grupo H, o GDESSA Barreiro recebe o Virtus Eirene, líder invicto da prova, em jogo agendado para 23 de novembro no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no Barreiro. Um dia antes, enfrentam-se as húngaras do Szekszard com as checas do Nymburk.

Autor: Lusa