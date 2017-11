Continuar a ler

O Virtus Eirene atingiu o intervalo com uma vantagem de 11 pontos (42-31), apostando forte no seu jogo interior, aspeto em que a poste norte-americana Dearica Hamby imperou, ao somar 17 pontos e quatro ressaltos nos primeiros 20 minutos.Na segunda metade, o Eirene manteve o controlo do jogo e Hamby continuou a faturar, terminando o duelo com o estatuto de Jogadora Mais Valiosa (MVP), ao acumular 28 pontos, sete ressaltos e duas assistências.Por parte do GDESSA Barreiro, a extremo Márcia Costa voltou a ser a basquetebolista mais dotada, ao somar 17 pontos, nove ressaltos e duas assistências.Na próxima jornada, a sexta do grupo H, o GDESSA Barreiro volta a jogar em casa, recebendo as húngaras do Szekszard no dia 29 deste mês, com o duelo agendado para as 20:30.Jogo realizado n Pavilhão Municipal Luís de Carvalho, no BarreiroGDESSA Barreiro-Virtus Eirene: 57-80.Ao intervalo: 31-42.Sob arbitragem de Rune Larssen (Dinamarca), Abigail Catrix (França) e Esperanza Holgado (Espanha), as equipas alinharam e marcaram:Luana Serranho (7), Márcia Costa (17), Maianca Umabano (16), Emília Ferreira (2) e Ashli Payne (8). Jogaram ainda, Ana Jesus (2), Eliana Cabral, Ana Faustino (5), Leonor Serralheiro e Joana Rebelo.Carlos Cardoso.Chiara Consolini (3), Madallena Gorini (7), Alessandra Formica (11), Jessica Kuster (12) e Dearica Hamby (28). Jogaram ainda, Maria Micolli (8), Agnese Soli, Lia Valerio, Laura Spreafico (11) e Giorgia Rimi.Giovanni Gebbia.Marcha do marcador: 17-25 (10 minutos), 31-42 (intervalo), 44-65 (30) e 57-80 (final do jogo).Assistência: cerca de 500 espetadores.